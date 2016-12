Heiti Hääl: käärid naftahinna ja kütusehinna tõusu vahel tulenevad maksudest

Kuigi võrreldes 2009. aasta tippajaga on nafta hind praegu imeodav, siis viimaste kuude võrdluses on hinnatõus olnud siiski üle 10 protsendi.

Vastates saatejuhi kommentaarile, et kütuse hind praegu on peaaegu sama nagu naftahinna tippajal, mil see oli 140 dollarit barreli kohta, selgitas Hääl, et käärid tulenevad maksudest.

«Käärid on selles, mis oli aktsiisimaks ja käibemaks siis ja mis nad on täna ehk valdava osa nendest kääridest katab Eesti maksutõus. Selles mõttes jõuline maksutõus on langenud heasse aega, kus nafta ise on olnud odav, mistõttu seda on olnud tarbijal oluliselt kergem taluda ja samas riik on oma tulusid selle najal suurendanud,» rääkis Hääl.