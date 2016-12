Notarite salajane tulu võib avalikuks saada

Äripäev kirjutas kolmapäeval, et Eesti riik nuumab notareid, kuna kõik kinnisvara ostu-müügitehingud tuleb kohustuslikus korras notariaalselt kinnitada, tasud selle eest on kõrged ja notarite teenitav tulu seejuures salastatud. Notarite käive pole avalik ei persooniti, büroode kaupa ega ka ühe koondnumbrina. Poliitikud, kelle arvamust küsisime, leiavad, et läbipaistmatuse küsimus on põhjendatud ja teemat tuleb arutada.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et palus ministeeriumil notarite üldkäibe avalikustamise küsimust põhjalikumalt hinnata ja kujundab seisukoha pärast tulemuse selgumist jaanuaris.

