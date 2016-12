Lõhmus: Eesti riik tuleks uuesti üles ehitada

Ta leiab, et aastaid poliitilist hämamist ja pakazuhhat on viinud Eestis olukorra selleni, et riik tuleks uuesti üles ehitada.

Rain Lõhmus on mees, kes peab sõna. Lubas viia LHV börsile ja viiski. Ta on üks Hansapanga asutajatest ning kirjutanud koos kõmukirjamees Kaur Kenderiga raamatu «Raha». Ta on ajanud koos Raul Saaremetsaga plaadiäri Umblu Recordsi alt ning šokeerinud koos Ken Saaniga rahumeelseid eestlasi PIMP TVga. Pealtnäha pankur, kuid seest siiruviiruline.

Loe pikemalt Äripäevast.