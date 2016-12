Meedia: Hiina peaks muretsema Trumpi valitud kaubandusametniku tõttu

Trump nimetas Navarro Valge Maja riikliku kaubandusnõukogu juhiks. Uus ametkond hakkab pidama järelevalvet kaubandus- ja tööstuspoliitika üle. Samm on järjekordne märk sellest, et Trump kavatseb täita oma lubaduse muuta USA majanduspoliitikat.

Trump lubas valimiskampaanias tuua välismaale viidud töötleva tööstuse töökohad USA-sse tagasi ning ründas Hiinast tulenevat konkurentsi, mida pidas ebaõiglaseks.

California ülikooli professor Navarro on kirjutanud raamatuid nagu "Surm Hiina läbi", milles kritiseerib Pekingit majandussõja viljelemisest töötleva tööstuse toetamise ja USA importide tõkestamise kaudu.

Trump nimetab Navarrot "visionäärist ökonomistiks", kuid Hiina päevaleht Global Times tsiteeris hiina eksperte, kelle sõnul on Navarro käremeelsed arvamused ülespuhutud ning ta "pole Hiina-ekspert".

Kuigi Peking võib eirata Trumpi Hiina-vastast retoorikat valimiskampaania käigus, siis "Hiina vastu kallutatud" inimeste nagu Navarro ametissemääramine mõjuvõimsatele ametikohtadele "pole naljaasi", kirjutas riiklik päevaleht China Daily.

Trumpi otsus annab Hiinale "tõelist põhjust muretseda" ning USA-s tegutsevad Hiina ettevõtted peaksid olema "kõrgendatud valmisolekus".

Hiina rahvusvahelise kaubanduse koja peasekretär Yu Jianlong ütles päevalehele, et Hiinal pole mitte mingit soovi alustada uue USA valitsusega kaubandusvaidlusi. "Samas kui USA jätkab Hiina toodetele kohatute kaubanduslike lahenduste kehtestamist, siis pole riigil muud valikut kui väljakutsele vastu astuda."

Välisministeeriumi pressiesindaja Hua Chunying ütles neljapäeval, et Peking hoiab hoolikalt silma peal Trumpi üleminekumeeskonnal ja sellel, milliseks võib kujuneda selle poliitika.

«Loodame, et USA liitub meiega mõistliku ja stabiilse kasvu hoidmises kahepoolsetes suhetes, kaasa arvatud majanduslikes suhetes ja kaubanduses,» ütles Hua. «Koostöö on ainus õige valik,» lisas ta.

Samas hoiatas Global Times toimetajaveerul, mis tihtipeale on rahvusliku alatooniga, et on aeg üles ärgata ja tunnistada reaalsust, et Trump on koostamas käremeelsetest koosnevat meeskonda.

«Kui Washington söandab provotseerida Hiinat selle tuumikhuvides, siis ei kohku Peking tagasi USA-ga silmitsi seismisest ning survestada viimast austama Hiinat,» öeldi artiklis. «USA ei saa tänapäeval enam Hiinat lükata-tõmmata.»