Riik tahab laevad Eesti lipu alla meelitada e-residentsuse abil

«Ka see protseduurika ja nõuded tuleks üle vaadata, et see vastaks maailmas väljakujunenud praktikale. Tuleb mõelda ka põhimõtete üle, kes siis tulevikus hüpoteeki seadma hakkab, kas kohus või meie [veeteede amet], või kas üldse minna üle registerpandile hüpoteegi asemel,» rääkis Naaber.

Sääraste seadusandlike küsimusega tegeleb peamiselt mereõiguse revisjoni komisjon, mis alustas tööd septembris ning peaks enda tööga valmis saama 2019. aasta detsembris.

Veeteede ameti arendusjuht märkis, et lisaks laevade registreerimisele on oluline ka see, kuidas toimib laevade järelevalve.

«See peab ühest küljest olema piisavalt tõhus, et laevad oleksid kvaliteetsed ja valge lipu nimekirjas. Aga samas peab teenus olema ka kiire,» rääkis ta.

«Selleks on meil vajalik veeteede ametis luua kaasaegsed infosüsteemid, mis võimaldaksid seda tööd teha kvaliteetselt ja kiiresti. See on töös ja asi areneb,» ütles Naaber. Praegu on amet alustanud eelanalüüsidega, sellele järgneb juba tegelik infosüsteemide arendustöö.

Konkurentsivõime seisukohalt on oluline ka näiteks meremeeste elamislubade küsimus.

«Kas kuskil Aafrika ja Ameerika vahel sõitval Filipiinide meremehel on tõesti vaja elamisluba, et töötada Eesti lipu all sõitval laeval? Mina ütlen, et ei ole vaja. Ta ei ole mingi julgeolekurisk Eesti riigile, et peaks tema tausta kontrollima, enne kui Eesti lipu all sõitval alusel tööle tuleb,» rääkis Naaber.

«Täna on seadusandlus selles osas mitmeti tõlgendatav ja tuleb õigusselguse huvides üle vaadata.»

Kogu plaani eesmärk ei ole tema sõnul lihtsalt saada laevu Eesti lipu alla, vaid suuremas pildis on tegu küsimusega Eesti mainekujundusest laevanduses.

«Kui me tahame, et siia tekiks rohkem kaldasektorit, mis tegeleb laevanduse ja laevade haldamise ning neile teenuste pakkumisega, siis selleks, et meelitada siia rohkem investeeringuid ja ettevõtteid, on meil vaja midagi ette näidata – midagi, mis ütleks, et laevandusel on Eestis hea olla,» rääkis Naaber.

«See saabki olla see, et meil on neile ette näidata mingi kindel arv laevu. Lihtsalt minna rääkima, et tulge meile, meil on tore, see ei tööta. Laevad on vajalikud,» lisas ta. Laevu teenindavates ettevõtetes saaksid tulevikus tööle hakata kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid – needsamad Eesti meremehed, kes praegu merd sõidavad.

«Nad on seda sunnitud tegema eluaeg, isegi kui nad tahaks ühel hetkel maale tulla – Eestil lihtsalt ei ole neid kohti, kuhu tulla. Alternatiiviks on neil vaid kas ümber õppida või minna tööle riiki, kus on sellised kaldatöökohad. Tulevikus oleks neil võimalus tulla Eesti kaldaettevõtetesse tööle, tekiksid töökohad ja maksutulud,» rääkis ta. "See on lõppeesmärk ja põhikoht, kust raha peaks hakkama laekuma.»

Lühiajalisemas vaates saaks riik aga teenida ka otsesemat tulu.

«Kui me räägime laevade lipu alla toomisest, siis seal on oma registritasud. Need saavad olema maailmaturu tasemele vastavad ja sealt pealt on ka võimalik teenida,» ütles Naaber.