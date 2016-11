Ministeerium: õlleaktsiis tõstab ilmselt ka teiste kaupade hindu

«Õlleaktsiisi ennaktõus paneb suuri jaekette vähendama tõenäoliselt alkoholitoodete juurdehindlusi, et müüki mitte kaotada. Langust kompenseeritakse sellega, et tõusevad lihtsalt teiste kaupade juurdehindlused, see tundub väga tõenäoline,» ütles Jegorov Tervise Arengu Instituudi alkoholikonverentsil.

Asekantsleri sõnul süveneb lähiaastatel tõenäoliselt piirikaubandus ehk piiriäärstetel aladel elavad inimesed hakkavad veelgi rohkem Lätist alkoholi ostmas käima.

«Läti ei tõsta aktsiisi ennaktempos. Nemad jäävad selle juurde, mis neil praegu on. Vaadates nende sissetulekuid, ei ole neil võimalik seda tõsta,» märkis Jegorov.

Lisaks võib oodata seda, et maksu- ja tolliameti jaoks suureneb varimajanduse surve.

«See on loogiline ja tõenäoline,» rääkis ta. Samas tõi ta välja, et kolm neljandikku inimestest praegu piiri äärest alkoholi ei osta. «Kui nad ei muuda oma käitumist ja ei hakka seal ka käima, siis nemad kas vähendavad tarbimist või ostavad kallimalt. Need ongi variandid.»

Lisaks märkis Jegorov oma ettekandes, et aktsiisitõusu tõttu võivad soomlased lõpetada Eestist alkoholi ostmise. Ta tõi näitena välja, et kui praegu maksab Eestis õllekohvri hind 11 eurot, siis peagi tõuseb see 18 euroni. Soomes on kohvri hind tema sõnul 21-22 eurot. «Soomlased ei tule enam Eestisse. Nad hakkavad Lätis käima,» märkis asekantsler.

Uus valitsuskoalitsioon tõstab õlleaktsiisi määra järgmise aasta juulist 65 protsenti 13,7 sendini mahuprotsendi kohta liitrist, ent aastaks 2020 tõuseb aktsiis 2016. aastaga võrreldes 166 protsenti ehk enam kui kaks korda 22,09 sendini, kange alkoholi lõivuga see aga ei võrdsustu.