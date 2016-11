Läti trahvis Swedbanki 1,4 miljoni euroga

Komisjoni esindaja teatas, et komisjon ja pank on jõudnud ühisele arusaamale sellest, mis tuleb teha, et parandada pangasisest kontrollsüsteemi ning kuidas lahendada komisjoni poolt välja toodud probleeme.

Komisjon leidis inspektsiooni korras, et Swedbank ei järgi rahapesu ennetamise ja terrorismi finantseerimise vastaseid seadusi. Pank ei uurinud suuri põhjendamata tehinguid piisavalt ning ei nõudnud klientidelt dokumente kahtlustäratavate tehingute puhul.

Seaduse järgi võib komisjon teha pangale kuni 10 protsendi suuruse trahvi panga aastakäibest, kuid trahvi hulka vähendati, sest pank on juba hakanud kontrollmehhanisme parandama.

Swedbank on Läti suurim pank.