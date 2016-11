Twitter blokeeris eksikombel oma tegevjuhi konto

Esimesed kasutajad märkasid konto blokeerimist märkivat teadet eile USA lääneranniku aja järgi kell kuus õhtul, 15 minutit hiljem oli see aga uuesti toimima saadud.

Dorsey kontol oli varem 3,9 miljonit järgijat, pärast selle ajutist mahavõtmist võttis nende taastumine aga aega. Praeguseks on tema järgijate arv umbkaudu 3,5 miljonit.

