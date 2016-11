Silmeti juht pani lahkumisavalduse lauale

Uueks etteõtte tegevdirektoriks ja juhatuse esimeheks saab Signe Kask, kes töötas seni finantsdirektorina. Juhatuse liikmena jätkab tootmisdirektor Aleksander Gurjanov, teatas NPM Silmet.

Ettevõte alustab otsinguid uue finantsdirektori leidmiseks.

Ettevõtte nõukogu liige Frank Timmermann tänas David O’Brocki aastatepikkuse hea töö ning aktiivse ühiskondliku tegevuse eest Sillamäel.

«David O'Brocki juhtimise ajal on Silmetist saanud globaalselt tunnustatud oma valdkonna liider. Ta on kokku pannud tugeva meeskonna, kes jätkab ettevõtte edukat toimimist. Soovime David O'Brockile palju edu edaspidiseks,» ütles Timmermann.

David O’Brock tänas ka omalt poolt ettevõtte juhtkonda ja töötajaid hea meeskonnatöö eest ning kutsus neid üles toetama uut juhti Signe Kaske.

NPM Silmet AS kuulub metallurgiakontserni Neo Performance Materials. Varasemalt Molycorp nime kandnud kontsern tegeleb haruldaste muldmetallidel ja tsirkooniumil põhinevate materjalide ning magnetpulbrite ja haruldaste metallide tootmise, töötlemise ja arendamisega.

Ametist lahkuv NPM Silmet AS-i peadirektor ja juhatuse esimees David O'Brock suundub uuele töökohale, mis asub Eestis ning pole Silmetiga samas sektoris.

«Miks ikka inimene tahab uusi väljakutseid otsida, ütleme nii, et ma olen selline hüperaktiivne inimene ja mulle tuli väga huvitav pakkumine, kus ma saaksin midagi hoopis teises valdkonnas õppida. Ma annaks uuele tööandjale selle rõõmu avaldada, kuhu ma lähen,» kommenteeris O'Brock BNS-ile oma ametist lahkumist.

Ta kinnitas, et uus töökoht on samuti Eestis. «Te nii kergelt ei saa minust lahti,» naljatles O'Brock.

«Hoopis teine valdkond. Ainuke sarnane asi on see, et enamik on eksport. Ma väga usaldan Eesti eksporti ja tahan aidata seda veelgi tõsta,» jäi O'Brock uue töökoha kirjeldamisel napisõnaliseks.

O'Brock tuli Silmetisse tööle aastal 1999, töötades seal tänini, vahepeal töötas ta kuus aastat Viru Keemia Grupis. «Kokku 11 ja pool aastat olin Silmetis,» märkis O'Brock.

O'Brock kuulub praegu ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogusse, kuid pole enda sõnul kindel, kas jätkab seal ka uue ettevõtlusministri Urve Palo ametisseastumise järel. «Ma pean rääkima uue ministriga, kas ta tahab üldse, et ma olen seal nõukogus, see on ministri valik,» märkis ta.