Soome-Vene majanduskomisjon koguneb esimest korda pärast Krimmi sündmusi

Majanduskomisjoni ülesanne on parandada Soome firmade tegutsemisvõimalusi Venemaal ja luua kontakte kompaniide vahel.

Komisjoni Soome-poolne esimees on väliskaubanduse- ja arenguminister Kai Mykkänen. Tema Venemaa kolleeg on asepeaminister Dmitri Kozak.

«Nagu teada tulid järgmisel (2014. aasta) kevadel Ukraina sündmused, sestap on olnud veidi vaiksem mõned aastad,» ütles ministri diplomaatiline nõunik Marja Koskela.

«Kui on tegemist Venemaa taolise riigiga, on tähtis, et teatud asju käsitletakse ministrite tasemel ja lepitakse ühiselt kokku, et asjad liiguksid erinevates ministeeriumides ja Venemaa erinevates piirkondades,» lisas ta.