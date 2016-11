Konkurentsiamet tahab lõhkuda Sebe monopoli kaugbussiliinidel

Konkurentsiamet väitis pressiteates, et liinilubade andmise piirangud on ühistranspordiseaduses sõnastatud ebakonkreetselt ning piirangute täpsem sisustamine (sh valik avatud või suletud turuks) on jäetud maanteeameti otsustada.

Kaugbussiliine opereerivad eraettevõtjad turutingimustel ning ameti hinnangul ei peaks riik uute liinide avamist piirama. Riik peaks kehtestama ühetaolised nõuded kõigile vedajatele, selle asemel et nõuda uutelt vedajatelt alati paremaid või vähemalt samaväärseid tingimusi.

Konkurentsiameti väitel seab kehtiv korraldus olemasolevad ja uued vedajad ebavõrdsesse konkurentsiolukorda, eelistades turul juba tegutsevaid vedajaid. Nii olemasolevad kui ka uued vedajad peavad saama turule siseneda ja seal tegutseda samadel tingimustel.

Näitena tõi amet Tallinn-Tartu ja Tallinn-Narva liinid, kus ühel vedajal (SEBE kaubamärgi all tegutsev AS Eesti Buss, toim) on rohkem kui 70protsendiline turuosa. Vaba konkurentsi rakendamise tulemuseks oleks vedajate ühetaoline kohtlemine, aga ka soodsamad pileti hinnad tarbijale.

Konkurentsiamet on teinud samalaadsed ettepanekud 2010. aastal ja 2012. aastal.