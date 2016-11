Palo: valitsus ei lähe suvaliselt või põllule üürimaju ehitama

Minister selgitas ETV saates «Vabariigi kodanikud», et riik saab appi tulla ainult siis, kui omavalitsus ise näeb, et korteriturg selles piirkonnas ei toimi või ei vasta ettevõtete vajadusele olukorras, kus vajalikku tööjõudu ei ole majutada, vahendas ERRi uudisteportaal.

Palo tõi esile, et Eesti elamufond amortiseerub suurel kiirusel ning nn tondilossides asuvatesse korteritesse üüripinnale elama ei minda, mistõttu on vajadus kaasaegsete pindade järele. «Me ei lähe suvaliselt või põllu peale ehitama. Omavalitsus peab nägema, et vajadus on olemas,» ütles ta.