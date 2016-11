Eestlaste Starship sai loa USA pealinnas pakirobotite testimiseks

«Robotiprogrammil on tugev potentsiaal nii vähendada Redwood City liikluskoormust kui ka võimaldada restoranidel ja äridel rohkem kliente teenindada,» ütles Redwood City linnapea John Seybert Starshipi pressiteates.

Varem on ettevõte saanud pilootprogrammi korraldamise loa Coeur D'Alene'i linnas Idaho osariigis ning viies Euroopa linnas. Starship tegeleb hetkel aktiivselt järgmistelt USA ja Euroopa linnadelt pilootprogrammi korraldamiseks lubade saamiseks. Firma teatab enda sõnul ka peatselt, mis ettevõtetega USA-s koostööd tegema hakatakse.

Juulis hakkasid robotid testimisfaasis sõitma Ühendkuningriigi, Saksamaa ja Šveitsi tänavatel. Roboteid testivad muuhulgas Euroopa suurim toidutellimuste vahendaja Just Eat, Saksamaa pakiveofirma Hermes, Saksa jaekett Metro Group ning Londonis toidu kohaletoimetamisega tegelev idufirma Pronto.

Starshipi robotid on disainitud nii, et nad viivad pakendi kohale veerand kuni poole tunniga 3-5 kilomeetri raadiuses. Robotid on autonoomsed, aga inimesed saavad nende üle igal ajal kontrolli võtta.

Robot ulatub inimesele veidi üle põlve, liigub ratastel ja suudab sihtkohta vedada kuni 10 kilogrammi kaaluvaid pakke ja ostukotte. Lukustatud kaane saab avada ainult pakki ootav inimene spetsiaalse koodiga.

Starship Technologies asutajad on kunagi Skype'i asutajate ringis olnud Ahti Heinla ja Janus Friis, kes on ka peamised investorid.