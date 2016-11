Ametist lahkuv Oviir püüab veel viimase tööpäevaga plusspunkte võita

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium andis päev enne uue valitsuse ametisse kinnitamist teada, et viimaseid päevi ettevõtlusministrina tööl olev Liisa Oviir kooskõlastas suurinvesteeringu toetusmeetme, millega suunatakse järgmisel aastal kolm miljonit eurot uutesse tehnoloogiamahukatesse tööstusettevõtetesse.

Oviir selgitas, et Eesti ettevõtluse kasvustrateegia peamiseks eesmärgiks on lisandväärtuse kasv 80 protsendile Euroopa Liidu keskmisest: «Kui teenusmajanduses oleme seda saavutamas, siis tööstusvaldkonnas, kus on meie peamised eksportijad, oleme rohkem maha jäänud. Suurinvesteeringu toetusmeede on üks võimalusi töötlevas tööstuses uute suuremahuliste investeeringute kaasamiseks.»

Pilootmeetmega on plaanis kaasata vähemalt 30 miljonit eurot investeeringuid. Suurinvesteeringute meetme kaudu soovitakse mõjutada eelkõige selliseid investoreid, kes on valimas investeeringute tegemisel Eesti ja mõne teise riigi vahel. Riik panustab investeeringute toomiseks Eestisse investeeringutoetusena kolm miljonit eurot, millele peaks siis lisanduma ettevõtjate omafinantseeringuna kuni 30 miljonit eurot.

Sellega peaks kaasnema ligi 400 uue töökoha loomine tööstuses ja ligi sada töökohta teeninduses, üle kahe miljoni euro maksutulu aastas, 20 miljonit ekspordikäivet ja lisandväärtust ligi 20 miljonit eurot.

Üle aasta ametis olnud ettevõtlusministrile Liisa Oviir suundub pärast uue valitsuse ametisse kinnitamist, mis toimub kolmapäeval, tema ameti üle võtva erakonnkaaslase Urve Palo asemel riigikokku. Tegemist on Oviiri esimese korraga parlamendis.

