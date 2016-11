Viljandis majja sõitnud auto osutus äpitaksoks

Postimehele teadaolevalt on tegemist nii-öelda «äpitaksoga», millega pakutakse teenust nii Taxifys, Uberis kui Drivris.

Taxify esindaja Henrik Raave sõnul sõidavad Taxify süsteemis taksojuhid, juhiga autorendi teenuse pakkujad ehk transfeer autod ja sõidujagajad ehk kokkuleppevedajad. «Selle konkreetse autoga ei ole pakutud Taxifys sõidujagamisteenust. Partnerite autode kohta me ilma nende loata infot avaldada ei tohi,» selgitas Raave.

Seda, et selle autoga taksoteenust pakutakse, tõendab ka veebileheküljele varrukad.ml koondatud nimekiri, kus on üles loetletud piraattaksode registreerimisnumbrid.

Oktoobris esitati politseile selle nimekirja põhjal ka hiigelavaldus ebaseadusliku vedamise kohta, mille taga on autoettevõtjate liit ja taksoettevõtjate liit. Nende eestvedamisel koguti kogu suve vältel andmeid Taxify ja Uberi sõidujagajaist juhtide kohta. Indrek Tederi büroo kaasabil koostati nende põhjal politseile mentluste algatamiseks avaldus ligi 50 juhi andmetega.

Eesti Taksoettevõtjate Liidu juhatuse liikme Raul Kalev kinnitas toona, et politsei on avalduse juba ka menetlusse võtnud ning ootamas on veel suvel kokku kogutud enam kui 200 rikkumist.

Üle seitsme aasta tegutsenud Saksa Takso lahkus märtis Taxifyst ning tõi turule Taanis välja arendatud äpi DRiVR.

DRiVR alustas teenuse pakkumist esialgu kahe erineva sõiduklassiga. Esimeseks oli hinnasõbralik DrivrGO, mille teenust pakuvad peamiselt sõidujagajad kuni kümne aasta vanuste sõidukitega.

Teine sõiduklass Drivr pakub juhiga autorendi teenust ehk tegu on vana nimetusega Saksa Takso rendiautodega.