Piimakarjakasvataja: kriisiabi peaks jaotama õiglaselt

«Piim on ühesugune toode, ja oluline on, et kõik saaksid. Ei ole mõtet põllumehi gruppidesse jagada, et näiteks väike kari saab ja suurkari mitte,» märkis ta.

Tulevane maaeluminister Martin Repinski kavatseb põllumeestele maksta kriisiabi 15 miljonit eurot järgmise aasta alguses. Varasema kava kohaselt oli kriisiabi ette nähtud 4,6 miljonit eurot.

Lisaks plaanib Repinski luua agentuuri põllumajandustoodete ekspordi hoogustamiseks.

Padumäe sõnul on see väga teretulnud idee. «Täna on toodetavad kogused niivõrd väikesed, et põllumees ei saa iseseisvalt endale ekspordivõimalusi otsida. Seal on ka riikidevahelised lepped, mida ka ühistu ei saa ajada. Ministeeriumi poolt on ikka abi vaja. See on väga õige asi,» kommenteeris Padumäe.