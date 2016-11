Eestlaste leiutatud elektriroller kihutab Saksa turule

Stigo OÜ tegevjuhi Ardo Reinsalu sõnul on Stigo jaoks on tegemist väga suure töövõiduga, sest suurtel välisturgudel on õige distributsioonipartneri leidmine väga keeruline ja pikk protsess ning alustava ettevõtte jaoks kriitilise tähtsusega. «Neid kolme suurriiki oleme juba tootearenduse esimestest päevadest alates sihtinud ja silmas pidanud, märkis Reinsalu.

Lepingus fikseeritud kogused tuuakse turule terve 2017. aasta jooksul koostöös Saksamaa ettevõttega Trendgroup International GmbH ja Šveitsi ettevõttega Trendgroup AG. See tähendab, et Stigo elektrirollerid on peatselt müügil suurtes kettides nagu MediaMarkt, Conrad Electronics, Fnac, Coop ning mitmetes teistes Austria, Saksamaa ja Šveitsi kaubamajades.

Seni on Stigo e-rollerid olnud müügil näiteks Singapuris, Hollandis, Inglismaal, Soomes, Lõuna-Koreas, Horvaatias, Belgias, Hispaanias, Malaisias ja veel mitmes teises riigis.

Stigo leiutatud elektriroller on kergesti kokkuklapitav ning kaalub vaid 14 kg. Rollerile on võimalik valida 200W või 250W võimsusega mootori vahel ning selle tippkiirus on kuni 25 km/h. Läbisõit ühe laadimisega on suurusjärgus 30 kilomeetrit.

Stigo emafirma on Eestis ning tegutseb e-rolleri disaini, arenduse ja turundusega. Hiina ühisettevõtte meeskond vastutab tootmise, kvaliteedi ja materjalide eest.