Rahvusvaheline Energiaagentuur: oleme lähedal naftatarbimise tipule

«Üleminek elektriautodele on juba juhtumas,» ütles IEA direktor Fatih Birol, lisades, et kui mullu oli maailmas veidi vähem kui miljon elektriautot, siis järgneva 25 aastaga suureneb nende arv enam kui 150 miljonini.

Muutused autotööstuses mõjutavad tugevalt kogu naftatööstust, kuna bensiin moodustab ühe igast neljast maailmas tarbitud naftabarrelist.

IEA ennustab, et 2040. aastaks on maailmas 2 miljardit sõiduautot ehk kaks korda rohkem kui tänasel päeval, kuid bensiini tarbimine on samal ajal kokkuvõttes vähenenud.

Kõige suurema löögi alla satuvad ilmselt naftarafineerimisettevõtted, mis on kulutanud miljardeid dollareid bensiini tootmisvõimsuse maksimeerimisele teiste kütuste arvelt.

Kui IEA ennustab veel lähimateks aastakümneteks naftanõudluse kasvu, siis maailma suuruselt teine naftatootja Royal Dutch Shell näeb tulevikku üsna mustades toonides. Ettevõtte finantsjuht Simon Henry teatas hiljuti, et maailm jõuab naftanõudluse tipuni juba viie aasta pärast, misjärel hakkab vastav näitaja langema.