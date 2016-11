Valio võtab Lätis ja Leedus järjest suuremat osa turust

«Oleme hoogustanud müügitegevust lähiriikides, kus meie viimased uudistooted on saanud väga sooja vastuvõtu osaliseks. Tänu sellele on meie ekspordimaht Lätti ja Leetu on eelmise aasta esimese üheksa kuuga võrreldes kasvanud 26 protsenti,» rääkis Valio Eesti müügidirektori Mai Liivamägi. Ta lisas, et kaubavedu Lätti ja Leetu moodustavad sellega juba pea poole koguekspordist.

Tema sõnul mängib kõigil eksporditurgudel hetkel olulist rolli asjaolu, et tänavused hinnad on mullustele märkimisväärselt alla jäänud. «Seetõttu ei ole ekspordikäive mahuga samas tempos edenenud, kasvades üheksa kuuga mullusega võrreldes kuus protsenti. Esimesed positiivsed signaalid on aga pööranud piimatoodete hinnad kasvule, mida on eriti hästi näha vadaku puhul, mille hind on aasta alguse madalseisuga võrreldes kolm korda tõusnud,» lausus ta.

Valio Eesti ekspordidirektor Elar Olliku sõnul on suure mahuhüppe teinud ka Valio toodete eksport Kreekasse, kuhu on tänavu esimese kolme kvartaliga eksporditud 2015. aasta sama perioodiga võrreldes 66 protsenti rohkem.

Samuti on Valio saavutanud edu Belgias, kuhu on tänavu müüdud kuus korda rohkem toodangut kui möödunud aastal, ning Maltal, kus müük on kasvanud mullusega võrreldes kolm korda. «Lisaks on Valio ekspordi sihtriikide hulka väga hea turuna kerkinud Poola, kuhu Valio suutis pääseda turule Premium kategooria juustudega,» rääkis Ollik.

Valio Eesti on üks suurimaid kohalikke piimatööstusettevõtteid. Peamiselt Kesk- ja Lõuna-Eesti farmide toorpiimast valmistatud Valio Eesti tooteid leiab ka Lätist, Leedust, Itaaliast, Rootsist ja Ameerika Ühendriikidest. Valio Eesti annab tööd rohkem kui 400 töötajale.