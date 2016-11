USA börsidel jätkub presidendiralli

Investorid ostsid pangandus-, meditsiini- ja tööstussektori aktsiaid panustades ootustele, et presidendiks valitud Donald Trump lõdvendab seadusandlust ning stimuleerib majandust investeeringutega infrastruktuuri.

Maailma enimjälgitav börsiindeks, Dow Jonesi tööstuskeskmine kerkis 0,47 protsenti 18 956,69 punktini, laiemat sektorit peegeldav S&P 500 indeks 0,7 protsenti 2198,18 punktini ületades 15 augustil püstitatud rekordi ning Nasdaqi koondindeksile lisandus 0,9 protsenti 5368,86 punktini ületades rekordi, mis püstitati 22. septembril. Viimati kerkisid kõik need kolm indeksit korraga rekordtasemele 15. augustil.

«Valimistejärgne ralli jätkub,» ütles Reutersile varahaldusfirma BB&T Wealth Management asepresident Bucky Hellwig. «Suur hulk raha tuli eelmisel nädalal võlakirjafondidest ning ma usun, et arvestades, milline võib olla aktsiate tulusus võrreldes võlakirjadega, arvan ma, et see trend jätkub,» lisas ta.

Mõned spetsialistid on siiski hoiatanud, et valimistejärgne ralli põhineb eeldusel, et teatud majandusharudele soodsad muudatused viiakse ellu juba järgmisel aastal.