Veisekasvatajad keerasid rohelise pulli pärast tülli

Alates 2014. aastast eristab Liivimaa Lihaveis tooteid märgiga «Riiklikult sertifitseeritud rohumaaveiseliha», vahendab Äripäev. Paar kuud pärast Liivimaa Lihaveise toodete turule jõudmist esitas Arke Lihatööstus patendiametile kaubamärgitaotluse, mis sisaldas nii sõna «rohumaaveis» kui ka rohelist pulli.

«Arke vaatas, et meie rohumaaveis on eristuv, ja kuna see ei olnud patenteeritud, siis nad tegid ise selle asja ära,» rääkis MTÜ Liivimaa Lihaveis juhataja Katrin Noorkõiv ja selgitas, et kvaliteedimärk ei saa võrduda kaubamärgiga, sest siis ei oleks kvaliteedikaval enam mingit mõtet.

Arke Lihatööstuse juhataja Andres Trumm ütles, et vaidlus kaubamärgi teemal on väga ebameeldiv, kuid samas ei tunne ta, et Arke tööstus oleks midagi valesti teinud. Ta selgitas, et juba 2010. aastal loodud Eesti-Šveitsi ühisfirmas Vianco ACB oli šveitslastel kava, kuidas tuleb veiseid pidada, et nende liha vastaks turu kõrgetele nõudmistele.

