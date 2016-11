TV3: kuhu kadusid Cherry.ee poolt võlgu jäädud 1,2 miljonit eurot?

Tuntud sooduspakkumisi vahendava veebikaubamaja Cherry edulugu sai läbi käesoleva aasta mais, kui portaal majandusraskuste tõttu oma tegevuse lõpetas. Veebileht jäi võlgu ligikaudu 1,2 miljonit eurot, kuid vastutusele selle eest kedagi võtta ei ole.

Kui mais lubas Cherry oma klientidele, et vautšerid kehtivad jätkuvalt samadel tingimustel kõigi teenusepakkujate juures ning Cherry on sõlminud kõigi teenusepakkujatega lepingud, mis tagavad tarbijale teenuse kättesaamise, siis praegune olukord on aga hoopis vastupidine.

Paljud kliendid on rahast ilma ning oma tooteid Cherry kaudu müünud koostööpartnerid väidavad, et lubatud teenuste eest, mille vahendajaks portaal oli, pole makstud.

Oktoobris lõpetas Harju maakohus Cherry Media OÜ pankrotimenetluse pankrotti välja kuulutamata, põhjendades seda raugemisega.

Cherry Media OÜ esitas 20. juulil pankrotiavalduse. Võlgniku varaks on andmebaas, e-poe müügiplatvorm ning nõuded kolmandate isikute vastu summas 416 436 eurot. Maksejõuetuse põhjuseks on tegevuse laiendamisest tingitud kulude suurenemine ja täiendavate investeeringute puudumine.

Ajutise halduri aruande kohaselt on võlgnikul vara umbes 1000 euro väärtuses ning kohustusi ca 1,2 miljoni euro ulatuses. Võlgnik on ajutise halduri arvamusel püsivalt maksejõuetu.

7. oktoobri määrusega määras kohus pankrotiavalduse menetluse raugemise vältimiseks deposiiti makstava summa suuruseks 5000 eurot, kuid võlausaldajad seda ei tasunud.

