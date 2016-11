Kanada sulgeb 2030. aastaks söeelektrijaamad

Neljas Kanada provintsis asuvate söeelektrijaamade arvele langeb umbes 10 protsenti riigi süsinikuemissioonidest ning nende sulgemise efekt võrduks viie megatooni kasvuhoonegaasidega ja umbes 1,3 miljoni auto eemaldamisega teedelt, ütles keskkonnaminister pressikonverentsil.

«Kiirendame osana meie valitsuse visioonist puhtast kasvule orienteeritud majandusest üleminekut traditsiooniliselt söeenergialt puhtale energiale aastaks 2030,» lausus McKenna.

Kanada elektritootmine põhineb 80 protsendi ulatuses hüdro-, tuuma- ja tuuleenergial, mis süsinikuemissioone ei tekita.

McKenna sõnas, et valitsuse eesmärk on tõsta see 2030. aastaks 90 protsendini.

Keskkonnaminister tõdes samas, et süsiniku kinnipüüdmine oleks vastuvõetav asendus söeelektrijaama sulgemisele, kui mõni provints soovib süsiniku põletamist jätkata.