Õlletootjad: õlleaktsiis võib tõusta mitu korda

Eesti Õlletootjate Liidu tegevjuhi Peeter Võrgu sõnul pole avalikkusele jagatud veel konkreetseid kavandatud aktsiisitõusude määrasid ega täpset ajakava, kuid uue võimuleppega avaldatud katteallikate põhjal võib järeldada, et lahjade alkohoolsete jookide maksustamine tõuseb kordades. «Sellega kaasneb väga selge ja suureulatuslik negatiivne majanduslik mõju kodumaisele tööstusele ning kauplejatele, misläbi tegelikult kannatavad ka eelarvelaekumised,» selgitas ta.

Eesti Õlletootjate Liidu hinnangul on Eesti alkoholitarbimine tänavu eeldatavalt jõudnud alkoholipoliitika rohelises raamatus sätestatud rahvatervise eesmärgile, milleks on 8 liitrit absoluutset alkoholi inimese kohta. «Seda enam on tegemist rahvatervise seisukohast vaadates äärmiselt kummalise otsusega, kuna Eestis on õlle tarbimine inimese kohta EL-i keskmisest selgelt allpool, samas kangete jookide osakaal kogutarbimisest üks kõrgemaid Euroopas,» selgitas liit.

Liidu sõnul on omamoodi kurioosum, et alkoholitarbimise ja -kahjude vähendamine kui eesmärk, on toomas aktsiisipoliitika, mis soodustab üheltpoolt kange alkoholi tarbimist ning teiselt poolt maksuraha suunamist Lätti. Samas kui kaasnevad kulutused tervishoiule tuleb kanda Eestis, selgitasid õlletootjad.

Loodava koalitsiooni nelja aasta eelarvetabelist selgub, et järgmisel aastal plaanib riik õlle, siidri ja veini aktsiisi täiendavast tõstmisest teenida 25 miljonit eurot. 2018. aasta eelarvelaekumiseks on planeeritud 58 miljonit eurot, 2019. aastal 65 miljonit eurot ja 2020. aastal 71 miljonit eurot.

Kehtivate seaduste kohaselt kasvab lahjade alkohoolsete jookide aktsiis tuleval aastal 10 protsenti. Käesoleval aastal tõusis see 15 protsenti.