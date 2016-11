E-arvetest pole pääsu kellelgi

E-arvele üleminek on igati loogiline samm, arvestades, kuidas seni arvete vahetamine arenenud on. Algselt liikusid ettevõtete ja asutuste vahel posti teel paberarved. Seejärel pdf-formaadis meilitsi saadetud printimata arved, millega koos kadus ära kohustus allkirjastada arveid paberil.

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiiv nr 2014/55/EL, näeb ette e-arvete kasutamise kohustuslikuks tegemist riigihangetes hiljemalt 2018. aasta lõpuks.

Üleminek e-arvetele seab raamatupidamisteenust osutavatele büroodele kohustuse oma kliente informeerida ja hakata oma klientide arveid elektrooniliselt töötlema. Hetkel on ettevõtete raamatupidamises kasutuses arveldamise kolmas põlvkond, xml-formaadis fail, mida liigendatakse arverekvisiitide järgi. Selles formaadis arveid saab saata meilitsi, tellida arved otse panka tasumiseks ja/või arvekeskuse kaudu raamatupidamistarkvarasse.

Nüüd on taas pildil postiettevõtted, kelle roll paberarvete kadumisel märkimisväärselt vähenes. Eestis pakuvad arvevahendusteenust näiteks Omniva (Eesti Post) ja Itella, kelle tarkvaralahendused suhtlevad otse raamatupidamisprogrammidega. FIVE Raamatupidamine pakub e-arvete vastuvõtu- ja väljasaatmisteenust tasuta. Samuti saab e-arveid saata panka nii, et klient saab arve mõne hiireklikiga internetipangas tasutud. Pank koostab e-arve alusel eeltäidetud maksekorralduse, mida maksja saab muuta ja kinnitada maksmiseks. E-arve alusel saab maksja anda pangale ka e-arve püsimaksekorralduse, mille alusel tasub pank edaspidi e-arved automaatselt. Panga kaudu edastatav e-arve sisaldab kõiki arve kohustuslikke rekvisiite ja vastab Eesti e-arve standardile. Kui raamatupidamisteenust osutav firmalt on tellitud ka maksekorralduste panka ülespanemine, siis e-arvete panka tellimine annab võimaluse sellest loobuda ehk on võimalik raamatupidamisteenuste arvelt pisut kokku hoida.

Hetkel on veel mitmeid raamatupidamistarkvarasid, mis arvekeskustega ei suhtle, just tarkvara sobivusest ja arveldamisalastest koostööpartneritest tasuks ka arveldamispartneri valikul lähtuda.

E-arveldamisest hoidumine tähendab lähiaastatel, kui mitte lähikuudel, just riigisektoriga arveldades olulise eelise kasutamata jätmist. On väga tõenäoline, et e-arvete väljastamise võimekus saab enamikel juhtudel määravaks partneri valikul. Tänasel päeval on raamatupidamisteenust osutavate firmade võimekus seoses e-arvetega väga hea, mistõttu võib öelda, et büroode teenuste kasutamine on juba praegu vägagi mõistlik.