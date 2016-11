Eesti Posti juht: meid võinuks samuti erastada

«See pole küll meie teha, aga ütleme nii, et oleks soovinud näha küll oma ettevõtte nime seal,» ütles Kärmas BNS-ile, lisades, et ettevõte opereerib enam kui 80 protsendi ulatuses vabal turul ehk pakiäris.

«Sealt tuleb meie kasum ja sellega maksame kinni universaalse postiteenuse kahjumi,» märkis ta.

Küsimuse peale, et kas erastatavate riigifirmade nimistust väljajäämine muudab ettevõtte lähiaja plaane, vastas Kärmas, et otseselt mitte. «Küsimus on siin pigem selle, et kuidas uus valitsus vaatab postiseadust ja postiturgu laiemalt, missugusena ta selle tulevikku näeb,» märkis ta.

Kärmas tõi välja, et Euroopas on kanda kinnitanud trend, kus riiklike postifirmasid järjest enam erastatakse.

«Paljudes kohtades on leitud, et riik ei pea selle omanik olema. Kuigi see on poliitika otsus. Kavatsen kindlasti ministritega kohtuda ja seda täpsemalt arutada,» lisas Kärmas.

Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) moodustatav uus valitsusliit võõrandab Tallinna Sadama, Enefit Taastuvenergia ja EVR Cargo vähemusosalused ning müüb täielikult maha Eesti Teed.