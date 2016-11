Vitsur: EAS ei ole suutnud majanduse arengut oluliselt mõjutada

EASi puhul on tema sõnul tegemist nii juhtimis- kui sisulise probleemiga, kusjuures sisuline probleem on suurem.

«Kõige hullem on siiski see, et EAS ei ole suutnud kuigi palju selle üsna suure rahaga Eesti majanduse arengut mõjutada. On tegeldud sellises nišis, kus tegelikult midagi ilusat ja suurt välja pole kasvanud. Nii et ilmselt oleks siin suurem muutus vajalik ja ilmselt aitaks sellele muutusele kaasa ka, kui minevikust otsustavalt lahti öeldakse, sest muidu jääb see kummitama ja segama,» lausus ta.