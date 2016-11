Eesti idufirma Vitalfields müüdi vastuolulise mainega Monsantole

Monstanto tütarettevõte Climate Corporation võtab Vitalfieldsi üle, teatas ettevõte. Climate plaanib tulevikus laiendada Vitalfieldsi kasutajabaasi.

«Climate'is on meie visioon luua üks tsenrtraliseeritud digitaalne põllumajandusplatvorm, mis pakub põllumeestele tööriistu enda tegevuse optimeerimiseks,» ütles pressiteate vahendusel Climate Corporationi tegevjuht Mike Stern.

«Vitalfields on üles ehitanud eduka äri, mis tegutsevb mitmes Euroopa riigis,» rääkis ta. Ta märkis, et ülevõtmine on Climate Corporationi esimene samm Euroopa turul.

Lepingu täpseid tingimusi osapooled ei avalikusta. Vitalfieldsi meeskond jätkab Climate'i teatel tööd Euroopas.

Monsanto oli enda riskifondi Monsanto Growth Ventures kaudu üks Vitalfieldsi esimesi investoreid. Koos riikliku investeerimisfondiga Smartcap panustas biotehnoloogiahiiu riskifond idufirmasse 1,2 miljonit dollarit.

Vitalfields on seni tegutsenud Austria, Saksamaa, Poola, Rumeenia, Šveitsi, Ukraina ja Eesti turgudel. Ärinime Weatherme OÜ kaudu tegutsev idufirma asutati 2011. aastal arendusüritusel Garage48. Vitalfields pakub e-põlluraamatu, farmihalduse ning põllupõhise ilmaprognoosi teenuseid.