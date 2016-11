Ootamatud maksumuudatused ajavad ettevõtjate plaanid sassi

«Igasugused maksumuudatused häirivad alati, aga me ei näe seda eriti dramaatiliselt,» ütles Tallink Grupi juht Lembit Kitter sotsiaalmaksu määra languse ärajäämise kohta.

Möödunud aastal üle kahe ja poole miljoni euro tööjõumakse maksnud Playtech oli aga järgmise aasta eelarves sotsiaalmaksu määra poole protsendipunkti suuruse langusega arvestanud.

«Meie peaaegu 700 töötaja juures on see pool protsenti arvestatav number. Meile on see pettumus, et nad niimoodi käituvad,» ütles ettevõtte Eesti üksuse juht Ivo Lasn.

