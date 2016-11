Ulmeline riigihange ajab ettevõtjad marru

Hanget korraldavale Registrite ja Infosüsteemide Keskusele (RIK) heidetakse ette asjatundmatust, vähest kaasamist, maksumaksja raha raiskamist ning konkurentsi piiramist. RIKi sõnul on aga ülimalt detailsete kvalifitseerimistingimuste taga peidus lõpphankija nõudmised ning soov neile printerite muretsemine võimalikult kiireks ja lihtsaks teha.

«Arvutasin välja, et nad peavad printeri toonerit vahetama kas iga 14 või iga 14,2 päeva tagant,» sõnas Abcom Kaubanduse kontoriseadmete müügiosakonna juhataja Evely Randrüüt. Juba sellest, et printeri toonerikassetti tuleks vahetada iga 0,2 päeva tagant tihedamini, piisab, et ühe maailma juhtiva printeritootja Xeroxi esindaja ei kvalifitseeru osa võtma hankest, mille võitjad saavad suure osa avalikust sektorist järgnevaks 18 kuuks enda käevangu.

