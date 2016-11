Trump tahab USA kaubandusministriks miljardär Wilbur Rossi

Interfaxi korrespondendi teatel kohtus Ross pühapäeval USA tulevase presidendi Donald Trumpiga viimasele kuuluvas golfiklubis New Jerseys.

Vastates küsimusele, kas miljardär Ross võidakse nimetada kaubandusministriks, ütles Trump: «Ta on see, keda me otsime.»

78-aastane Ross ei soostunud ise ajakirjanikega suhtlema.

Ross oli Trumpi majandusnõunik presidendivalimiste kampaania ajal.