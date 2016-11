Uus võimuliit avalikustas oma lubaduste katteallikad

Vaata tabelit SIIT!

Tabelis olevad arvutused on teinud rahandusministeeriumi esindajad.

Maksuvaba miinimumi tõstmine läheb 2018. aastal maksma 139 miljonit

Uue loodava valitsusliidu maksuvaba tulu reform ehk tulumaksuvaba miinimumi tõus 500 euroni läheb 2018. aastal maksma 139 miljonit eurot, sellele järgnevatel aastatel kulu veidi väheneb.

Aastal 2019 läheks reform maksma 121 miljonit eurot ja 2020. aastal 132 miljonit eurot.

Programmi eelarvetabelist selgub ka, et maksuvaba tulu reform hõlmab muuhulgas ühisdeklaratsioonidest loobumist. Selle kava detailid ei ole veel teada. Praegu saavad ühiselt tulusid deklareerida abikaasad.

Riik loodab õlleaktsiisilt nelja aastaga juurde 219 miljonit eurot

Loodav võimuliit loodab lahjade alkohoolsete jookide täiendavast aktsiisitõusust teenida riigieelarvesse järgmisel neljal aastal kokku 219 miljonit eurot.

Loodava koalitsiooni nelja aasta eelarvetabelist selgub, et järgmisel aastal plaanib riik õlle, siidri ja veini aktsiisi täiendavast tõstmisest teenida 25 miljonit eurot. 2018. aasta eelarvelaekumiseks on planeeritud 58 miljonit eurot, 2019. aastal 65 miljonit eurot ja 2020. aastal 71 miljonit eurot.

Kehtivate seaduste kohaselt kasvab lahjade alkohoolsete jookide aktsiis tuleval aastal 10 protsenti. Käesoleval aastal tõusis see 15 protsenti.

Autode registreerimistasu tuleb ilmselt juba järgmisel aastal

Koalitsioonipartnerid plaanivad mootorsõidukite pealt ühekordset registreerimistasu küsima hakata juba järgmisel aastal, ilmselt jõustub muudatus suvekuudel.

Järgmiseks aastaks näeb KE, SDE ja IRLi moodustatava valitsuse detailne majandusprogramm sellest tasust ette 8 miljonit eurot tulu. Aastatel 2018, 2019 ja 2020 peaks sellest maksust laekuma 15 miljonit eurot.

2017. aastal eraldatakse õpetajate palgatõusuks täiendavalt 7 miljonit

Järgmise aasta eelarvest eraldab uus koalitsioon täiendavalt 7 miljonit eurot õpetajate palgatõusuks.

Aastal 2018 eraldatakse palgatõusuks täiendavalt 36 miljonit, 2019 aastal 68 miljonit ja 2020 aastal 71 miljonit eurot.

Loodav koalitsioon plaanib õpetajate palgatõusu kuni 120 protsendini keskmisest palgast.

Lasteaiaõpetajate palgatõusuks eraldatakse 2017. aastal täiendavalt 4 miljonit eurot, 2018 aastal 15 miljonit, 2019 aastal 20 miljonit ja 2020 aastal 21 miljonit eurot.

Muutmata sotsiaalmaksumäär toob eelarvesse tuleval aastal 41 miljonit

Uus valitsuskoalitsioon plaanib järgmisel aastal eelarvesse suurimat tulu sotsiaalmaksu langetusest loobumisest, mis annab valitsusele 41 miljonit eurot.

Juba järgmisest aastast toob uuele valitsusele tulu sotsiaalmaksu langetusest loobumine ning selle jätmine 33 protsendile, mis 2017. aastal annab 41 miljonile eurot, 2018. aastal 86 miljonit, 2019. aastal 91 miljonit ja 2020. aastal 98 miljonit eurot.

Edasistel aastatel on aga suurim tuluallikas niinimetatud küpsete ettevõtete 14-protsendiline dividendide tulumaksumäär, mis peaks riigikassasse 2018. aastal tooma 107 miljonit eurot.

Regulaarselt jaotatava kasumi korral ettevõtetele 14-protsendilise tulumaksumäära kehtestamine toob 2019. aastal eelarvesse 76 miljonit ning 2020. aastal 46 miljonit eurot tulu.

Õlle, siidri ja veini aktsiisi täiendav tõstmine annab samuti juba järgmisel aastal eelarvesse juurde 25 miljonit eurot, summa tõuseb 2018. aastaks 58 miljoni euroni, on 2019. aastal 65 miljonit ning 2020. aastaks 71 miljonit eurot.

Magustatud jookidele niinimetatud limonaadimaksu kehtestamine toob eelarvesse aastail 2018–2020 igal aastal 24 miljonit eurot. Mootorsõidukite registreerimistasust ootab koalitsioon järgmisel aastal vaid 8 miljonit eurot ning aastail 2018–2020 igal aastal 15 miljonit eurot.

2017. aastal eraldatakse 19,9 miljonit täiendavat põllumajandustoetust

Järgmise aasta eelarvest eraldab uus koalitsioon 19,9 miljonit eurot täiendavateks põllumajandustoetusteks.

2017. aastal suurendatakse põllumajanduse kriisiabi 0,5 miljoni euro võrra.

2017-2020 aastatel eraldatakse seakasvatajatele igal aastal täiendavalt 2 miljonit eurot tõuaretustoetusi.

Aastal 2018 eraldatakse põllumajandustoetusteks täiendavalt 18,4 miljonit ja 2019. aastal täiendavalt 16,9 miljonit.

Uus valitsusliit taastab juba järgmisest aastast põllumajanduse üleminekutoetused ehk niinimetatud top-up'i ning maksab välja täies ulatuses kriisiabi.

Võimuliit plaanib pangalõivust teenida 28 miljonit eurot aastas

Muudatus on plaanitud alates 2018. aastast ning igal aastal peaks see tulu tooma 28 miljonit eurot.

Täpne lõivumäär ega see, mille pealt maksu arvestama hakatakse, ei ole aga teada. Üks variant on, et arvestuse alus võib olla varade maht. Septembri lõpu seisuga oli Eesti Panga statistika kohaselt Eesti krediidiasutuste varade maht kokku 23,82 miljardit eurot. See tähendaks, et maksumäär on veidi rohkem kui 0,1 protsenti.