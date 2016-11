Sutter: börsileviimine aitab paremini täita taastuvenergia eesmärke

Sutter rääkis BNS-ile, et nad olid ettevõtte osalise erastamise plaanidest teadlikud, mistõttu said nad koalitsioonilepingusse oma sisendi anda. Praeguse plaani kohaselt võõrandataks kuni 49 protsenti firma aktsiatest.

«Enefit Taastuvenergia osaline börsileviimine toetab kontserni plaani laiendada 2020. aastaks alternatiivsetel energiaallikatel põhinevat tootmist kuni 40 protsendini kogu tootmismahust,» lisas Sutter.

«Olulist rolli selles eesmärgis mängib muuhulgas Tootsi tuulepargi rajamine.»

Sutter tõi välja, et juba täna on Eesti Energia kontserni võlakirjad noteeritud Londoni börsil, mis on eeldanud ettevõttelt suuremat läbipaistvust ja aruandlust kui nii mõneski teises riigi- ja eraettevõttes.

«Enefit Taastuvenergia börsileviimine oleks samm edasi ja muudaks Eesti Energia tervikuna veelgi läbipaistvamaks,» märkis juht.

Eesti Energia alustas tänavu suvel kontserni taastuvenergia üksuste - Iru elektrijaam, Aulepa, Paldiski, Virtsu ja Narva tuhavälja tuulepark, Paide Pogi ning Valka koostootmisjaamad, hüdrojaamad - liitmisega ühte ettevõttesse, mille nimeks sai Enefit Taastuvenergia.

Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) moodustatav uus valitsusliit võõrandab Tallinna Sadama, Enefit Taastuvenergia ja EVR Cargo vähemusosalused ning müüb täielikult maha Eesti Teed.