Leedu kinnisvarafond ostis Euroopa Maja

Euroopa Maja on fondi kolmas investeering ning fond uurib täiendavaid võimalusi osta Balti riikide pealinnades ärihooneid.

Lords LB Baltic Fund IV on 2015. aastal tegevust alustanud määratud tähtajaga kinnisvarafond, mida juhib fondijuhtimise ettevõte Lords LB Asset Management. Fond investeerib Balti riikides kassavooga ärikinnisvarasse. Euroopa Maja on fondi kolmas investeering. Varem on fond ostnud Vilniuses k29 büroohoone ja 200 toaga Comfort Hotel LT.

Kokku on fond teinud investeeringuid 89 miljoni euro väärtuses ja eesmärk on Balti riikide pealinnades veel kassavoo varasid osta. Fondi kapitali tootluse siht on 12%.

Lords LB Asset Management on Leedu Keskpanga poolt litsentseeritud fondijuhtimise ettevõte, mis tegutseb aastast 2008. Praegu juhib Lords LB Asset Management 13 fondi – üheksat kinnisvarafondi, kahte private equity fondi ning kahte energia ja infrastruktuuri fondi. Nende fondide kogumaht oli 2016. aasta juuli lõpu seisuga 258 miljonit eurot.