Valgamaa turismitalu perenaine: maapiirkondadele võinuks olla veelgi suurem maksuerisus

«Käibemaksuerisus võinuks olla selle järgi, et kes tegutseb maapiirkonnas ja kes linnas,» sõnas Marja Talu puhkekompleksi perenaine Sirje Luther. Juba aastaid Valgamaal Helme vallas turismitalu pidanud Luther lisas, et kui võrrelda neid näiteks Olümpia hotelliga Tallinnas, siis on nad juba täna oma piiriäärse asukohaga täiesti ebavõrdses konkurentsis.

Sellegi poolest tervitab ta koalitsiooni otsust uuest aastast plaanitud viieprotsendiline majutusasutuste käibemaksu tõus ära jätta. «Kui siin kümme aastat vähemalt on varasem valitsus veeratanud seda palli, et ühtegi muudatust teha ei saa, siis selles mõttes on seda hea kuulda, et uus, loodav valitsus julgeb võtta riski. Need muudatused on vähemalt esimesed sammud, et ebavõrdsust vähendada, et inimestele jääks rohkem [raha] kätte,» lausus Luther.

Turismitalu pidaja leiab, et käibemaksu tõus oleks neid väga raskesse seisu pannud. «Fakt on see, et kliendil peab olema väga-väga suur soov, et siia piiri äärde tulla, sest teed on kehvad, elektrisüsteemid ei toimi vahel nii nagu peaksid. Ja kui siis tõstame veel makse, siis meid, pisikesi tegijad see pigem hävitab. Me paneme poe kinni, sest juba niigi on väga raske toimetada,» nentis Luther. Ka oleks selle tõttu kannatanud võimalikud investeeringud.

«Teadaolevalt oleks me Euroopa Liidus kas kolmandale või isegi teisele kohale positsioneerunud oma kõrge majutusasutuste käibemaksuga,» märkis Marja Talu perenaine. Sellega oleks Eestist kõrgem määr olnud ainult Taanis, kus see on 18 protsenti. «Inglismaal on kümme protsenti ja mujal veel vähem,» tõdes Luther.

Kuigi Marja Talu perenaine ise veel otseseid arvutusi tegema ei hakanud - kui palju ta peaks uuest aastast käibemaksuna riigile lisaks maksma -, teavitas ta siiski järgmise aasta broneeringute puhul kliente juba ka ette, et käibemaks võib uuest aastast tõusta. Keegi oma broneeringut otseselt sellepärast ei tühistanud.

Luther usub, et kui uue valitsuse maksupoliitilised sammud soosivad seda, et inimestel jääb üleüldiselt rohkem raha kätte, siis see võiks mõjutada ka siseturismi kasvu, millest võidaksid omakorda juba ka maapiirkondades tegutsevad turismiettevõtjad. «Seda ei saa võtta kitsalt ühe maksuobjekti lõikes, vaid tervikuna laiemalt,» sõnas ta.

