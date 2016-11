EVR Cargo juht on erastamise plaaniga päri

«Erastamise küsimus on laual olnud ka praeguse valitsuse ajal ja meie poolt on see kogu aeg okei olnud,» rääkis Toomsalu BNS-ile.

«Meil on igasugune valmisolek teha kõiki asju, meil on vastavad teadmised ja kogemused olemas. Igasugune muutus ettevõtte omanikestruktuuris on uue võimaluse loomine, lihtsalt tuleb teada, kuhu poole liikuda,» märkis ta.

Toomsalu ei soostunud osalise erastamise võimalusi ja mõjusid ettevõtte käekäigule täpsemalt kommenteerima, kuna viibib Eestist eemal ega pole uue koalitsiooni plaaniga veel piisavalt kursis. «Eks see selgub, et mis ulatuses ja täpsemalt kuidas meid erastatakse.»

Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) moodustatav uus valitsusliit võõrandab lisaks EVR Cargole ka Tallinna Sadama ja Enefit Taastuvenergia vähemusosalused ning müüb täielikult maha Eesti Teed.