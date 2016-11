Reformierakond kiidab ühte uue valitsuse maksumuudatust

«Eestis on dividendi maksumäär kõrgem kui naabritel ning seetõttu võiks kehtestada neile ettevõtetele soodsama 12 protsendise maksumäära. Sama idee pakkus välja peaminister Taavi Rõivase kokku kutsutud majandusarengu töögrupp,» selgitas Holsmer.

Kõigi teiste plaanitavate maksumuudatuste suhtes oli ta aga kriitiline.

«Kehtestatakse vähemalt kolm uut maksu – pangamaks, automaks, suhkrumaks. Ei soovi küll sildistada, aga nii suurt hulka uusi makse pole vist Eesti Vabariigi ajaloos ükski valitsus välja pakkunud. Pangalõivu maksavad lõpuks kinni Eesti inimesed ning Eesti konkurentsivõime saab selles sektoris oluliselt kahjustatud,» sõnas Holsmer.

«Tööjõumakse tõstetakse, sest sotsiaalmaksu langetus jäetakse ära. Astmeline tulumaks tuleb, kuigi seda seletatakse keeruliste süsteemimuudatuste kaudu. Sõnum ei ole rõõmustav - soodustatakse madalate palkade lõksu jäämist ning pärsitakse töökust ja edukust. Tulevikus napilt üle keskmise teeniv inimene hakkab rohkem maksma, nende inimesed hulka hakkavad mõne aasta pärast kuuluma ka õpetajad, kellele lubatakse 120% keskmisest palgast,» lausus Holsmer.

«Ma ei imesta, et läbirääkimised nii libedalt läksid, sest kolmel parteil ei paista tähtsaimas maksupoliitika valdkonnas mingeid ideoloogilisi lahknevusi. Mis sa ühe partei sees ikka nii väga vaidled,» märkis Holsmer.

«Vasakkoalitsiooni täna välja käidud maksupaketis majandust ja ettevõtlust elavdavaid ettepanekuid pole. Samuti võib jätta hüvasti Eesti lihtsa ja läbipaistva maksusüsteemiga. Lisaks puudub selge visioon, mis on muudatuste eesmärk,» ütles Holsmer.

Tema sõnul on kõik need sammud on enamuses risti vastupidised senisele maksupoliitikale, mis soosisid töökohtade loomist ning tööjõumaksude vähendamist.

«Sotside idee üürimajade ehitamiseks saab uue dimensiooni - täna selgus, et investeeringuteks võetav laen suunatakse muuhulgas just nende ehitamisse. Esiteks on üürimajade idee ebamõistlik, aga veelgi absurdsem on neid ehitada laenuraha eest,» ütles Holsmer.