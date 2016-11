Jaapani peaminister: mul on Trumpi vastu suur usaldus

Abest sai esimene välisriigi juht, kes kohtus Trumpiga pärast seda, kui viimane valiti 8. novembril USA presidendiks.

«Meil oli märkimisväärse aja jooksul väga otsekohene vestlus. Jutuajamine toimus väga soojas õhustikus,» ütles Abe pärast kohtumist.

«Tänase vestluse tulemusena olen veendunud, et härra Trump on liider, kelle vastu mul on suur usaldus,» lisas peaminister.

Abe ei täpsustanud kohtumise sisu, kuid ütles, et liidrid kohtuvad uuesti ning siis arutatakse laiemat küsimusteringi sügavamalt.

Jaapan on Washingtoni üks lähimaid liitlasi, kuid Trump tekitas valimiskampaania ajal Tokyo ametnikes ärevust avaldusega, et tõmbab USA sõdurid regioonist välja. Lisaks arvas ta, et patsifistlikul Jaapanil võib vaja minna tuumarelvi.

Kampaania ajal tõotas Trump peatada kõnelused Vaikse ookeani ülese kaubandusleppe (TPP) üle. Lepe oli Abe ja ametist lahkuva USA presidendi Barack Obama jaoks prioriteet.