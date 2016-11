Aivar Rehe: uue koalitsiooni sõnumid on paljulubavad

Rehe hinnangul on valitsuskoalitsiooni poolt kavandatavad investeeringud 315 miljoni euro ulatuses kolme aasta jooksul on mõistlikud, sest tegemist saab olema pikaajalise investeerimislaenuga, millel on väga selge eesmärk. «Seetõttu tervitan ma uut rahandusministrit rahvusvahelisele võlakirjaturule sisenemise eest. Minu hinnangul võiks Eesti suguse riigi puhul laenusumma ulatuda isegi kuni 500 miljoni euroni, » lausus Rehe.

Riigi tulek võlakirjaturule elavdab majandust kahest vaatest lähtudes, jätkas Rehe. «Esiteks annavad rahvusvahelised reitinguagentuurid võlakirjadele oma hinnangu. Kuna Eestil praegu võlakirjad puuduvad, pole meie riigil ka vastavat reitingut. Läti ja Leedu on selles võtmes jõudnud meist kaugemale, » rääkis Rehe, lisades, et kuna aga riigi võlakirjad on kõige usaldusväärsemad ja väikseima riskiga, siis kujuneb nendest omalaadne maamärk ka siinsete ettevõtete usaldusväärsuse hindamiseks. «Suured ettevõtted nagu näiteks Enefit ja Tallinna Sadam saavad niimoodi ka esimese tunnustuse juhuks, kui nad peaksid võlakirju vajama.»

Teiselt tähendab investeerimiseks laenamine Rehe sõnul ka hankeid ja konkursse Eesti ettevõtjatele, mis omakorda elavdab majandust ja loob töökohti.

Samas on mul sõnum uuele peaministrile ja välisministrile Euroopa ülemkogu eesistumise vastu võtmiseks, rõhutas Rehe. «See tähendab sadade delegatsioonide vastu võtmist, Tallinna lennujaama ja muude infrastruktuuriobjektide arendamist. Et tagada siin Eestile omane kõrge kvaliteet, tuleks vältida selle valdkonna inimeste seas poliitilise puhastuse läbi viimist, » ütles Rehe. «Kõrgetasemelistele ametnikele kindlustunde andmine tagab, et jõuame ettevalmistustega õigeks ajaks valmis.»