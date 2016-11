Maksuekspert: väga hull maksupakett ei ole

«Hirmutati palju hullemate asjadega, » nentis ta. Lehise sõnul on tulumaksuvaba miinimumi tõus 500 euroni väga sarnane sellega, mida IRL käis välja enne Riigikogu valimisi. «Kompromissi mõttes on see pakett maksimum, » ütles Lehis.

Lehise hinnangul jääb veidi segaseks alustavatele ettevõtetele mõeldud sotsiaalmaksuerisuste jagamine. «Minu jaoks tundub problemaatiline, et kes ja kuidas neid erisusi jagama hakkab, » nentis Lehis. Ta lisas, et mitmed meetmed, näiteks mootorsõidukite registreerimistasu, on tehtud väga leebed variandid.

Pangamaks tehakse Lehise hinnangul rohkem inimestele meeldimiseks. «Kuidas olukorras, kus pangandusturul on vähe konkurentsi, ära hoida seda, et pangad selle raha tarbija käest tagasi ei korja?» küsis Lehis. «Pangad on võimelised meilt selle niimoodi kätte saama, et naeratame ja maksame.»

Ettevaatlik soovitas Lehis olla ka nn limonaadimaksuga, et ei tekiks olukord, kus maksustatakse Eesti tootjaid, aga välismaist toodangut mitte.

Kokkuvõtvalt arvas Lehis, et majanduse elavdamiseks piisab ka positiivsest emotsioonist. «Kui diisli aktsiisitõus ja majutusasutuste käibemaksutõus ära jäävad, siis ka see juba toob optimismipuhangu ettevõtjate seas, » märkis maksuekspert. «Üllatusi muidugi võib veel tulla, kui täpsemalt arvutama hakatakse.»

Loodav koalitsioon avalikustas täna õhtul peetud pressikonverentsil plaanitavad muudatused maksu- ja majanduspoliitikas. Muuhulgas tõstetakse tulumaksuvaba miinimumi seniselt 170lt eurolt 500le, jäetakse ära majutusasutuste käibemaksutõus ja kehtestatakse pangamaks.