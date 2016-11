Merkel: USA-ELi vabakaubanduslepet ei tule

«Olen olnud alati aktiivselt tegev vabakaubandusleppe sõlmimise püüdlustes Ühendriikidega. Oleme teinud läbirääkimistel suuri edusamme, ent lepe jääb esialgu sõlmimata,» ütles Merkel Berliinis pärast kõnelusi USA presidendi Barack Obamaga.

USA presidendiks valitud Donald Trump on öelnud, et ei toeta niinimetatud Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) sõlmimist ELiga.

TTIP üle on peetud läbirääkimisi alates 2013. aastast. See looks maailma suurima, 850 miljoni tarbijaga vabakaubandusturu.