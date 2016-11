Endine EASi juhatuse liige ja kõrge riigiametnik liitus advokaadibürooga

Magnussoni juhtivpartner Jaanus Mägi märkis, et Hirvoja kogemused Eesti tutvustamisel rahvusvahelistele investoritele ja Eesti eksportööride aitamisel välisturgudele sobivad Magnussoni töösse väga.

«Vaadates Hirvoja panust riigi õiguspoliitika eestvedajana justiitsministeeriumi asekantslerina töötatud aastatest võib öelda et Eesti rahvusvaheliselt väga kõrgelt hinnatud õiguskord on paljuski ka tema nägu,» märkis Mägi. Ta lisas, et advokaadibüroole on Hirvojaga kaasa tulev avaliku- ja kriminaalõiguse ekspertiis ja võrgustik heaks täienduseks.

Hirvoja ise ütles, et tal on heameel anda oma panus rahvusvahelise haardega Magnussonis, mille advokaadibüroode võrk ulatub Norrast Hiinani ning mis pakub oma klientidele tervikteenust üle eri õigusvaldkondade. «Hindan võimalust panustada koos oma uute kolleegidega Eestis ja rahvusvaheliselt,» sõnas jurist.

Varasemalt on Hirvoja töötanud EAS-i juhatuse liikmena ning õiguspoliitika ja kriminaalpoliitika asekantslerina Justiitsministeeriumis, kus ta panustas märkimisväärselt Eesti õiguskorra arendamisse. Kuni 2003. aastani töötas Hirvoja Riigiprokuratuuris riigiprokurörina, enne seda juhtis ta Põhja Ringkonnaprokuratuuri.

Magnusson on rahvusvaheline advokaadibüroo, mis tegutseb Eestis 2012. aasta aprillist. Eesti meeskond koosneb kogenud asjatundjatest ühinguõiguse ja M&A tehingute alal, kohtuvaidlustes, IT- ja intellektuaalomandi õiguse valdkonnas, riigihangetes, kinnisvara- ja maksuõiguses.