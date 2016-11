Rahandusministeeriumi asekantsler: Eestis on ettevõtete kasumid justkui paisu taga kinni

«Kuigi poliitikud pole alati nõus ja lõppsõna jääb neile, siis enne kui minna maksuseaduste muutmisele peaks mõtlema, kas oleme maksuhalduse paremaks muutmisel kõik võimaliku teinud,» ütles Jegorov tänasel Pricewaterhousecoopersi maksukonverentsil. «Leedu käibemaksuauk on üle miljardi euro, kuigi ta on meist suurem riik, siis see on suur raha,» tõi ta näiteks.

Tema sõnul on senised uue koalitsiooni moodustajate poolt esitatud maksuettepanekud olnud lühikese elueaga. «Ettepanekud, mis on seni meie laualt läbi käinud, on olnud kehtivusega üks tund kuni üks päev. Ootan põnevusega, mis edasi saab, sest minu lähikuude töö sellest sõltubki,» märkis Jegorov.

Jegorovi hinnangul on Eesti maksukoormus praegu mõistlik. «Üritame vältida sõnapaari madal maksukoormus. Koormus võiks jääda mõistlikuks - hetkel on see kasvamas 35 protsendile, mingist hetkest võiks 33-34 protsendi peale alaneda.»

Jegorovi sõnul on praegune rahandusminister Sven Sester huvitatud sellest, et uude koalitsioonilepingusse kirjutatakse sisse regulaarsete kasumijaotuste maksustamine madalama maksumääraga. «Paljud on seda nimetanud probleemiks, et Eestis on kasumid justkui paisu taga kinni. On vaja uuristada väike auk, et kasumid hakkaksid tilkuma ja päästaks selle vee välja,» sõnas ta kujundlikult.

Jegorovi sõnul on rahandusministeeriumi suund viia Eesti ettevõtte efektiivne tulumaksumäär läbi antud ettepaneku allapoole näiteks Leedu taset, et nii muuta Eesti välisinvestoritele atraktiivsemaks.

«Kui võrrelda Leeduga, siis on neil 15 protsenti ettevõtte tulumaks. Ettevõtted tehakse ikka selleks, et kasumit välja võtta, eriti mis puudutab suuri rahvusvahelisi ettevõtteid. Kui ettevõte jaotab kasumit viimase kolme aasta keskmise arvelt, siis neljandal aastal rakenduks madalam maksumäär, 14 või 15 protsenti, 14 protsendiga oleksime Leedust ees. See, mis ületab kolme aasta jaotatud keskmise kasumi näitajat, maksustataks endiselt 20 protsendiga,» ütles asekantsler.