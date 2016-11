Üks Mehhiko ettevõte, mil on Trumpi plaanidest palju võita

Kaevandus- ja metallurgiakontsern Grupo Mexico SAB on ainus firma, mille aktsia on Mehhiko börsil pärast Donald Trumpi Ameerika presidendiks valimist tõusnud, vahendab Bloomberg. Põhjuseks on Trumpi plaan uuendada 550 miljardi dollariga Ameerika Ühendriikide infrastruktuuriprojekte. SEe on andnud tõuke viimase seitsme aasta suurimale vasehinna tõusule.

See võib osutuda ka miljardär German Larrea ettevõtet päästa teiste Trumpi plaanide eest, kus ta tahab ehitada USA ja Mehhiko piirile müüri ning kujundada ümber ka maailmajao majandussuhteid seni reguleerinud NAFTA kaubanduslepet. Viimaste plaandie võimalik mõju Mehhiko ja USA kaubandussuhetele on löönud kõikuma nii Mehhiko peeso kui sealsete ettevõtete aktsiad.

«Trump on asunud otsima agressiivseid võimalusi majanduskasvu suurendamiseks, iseäranis, mis puudutab riigisektorit ja selle infrastruktuurikulutusi,» sõnas Mehhiko pealinnas Mexico Citys asuva Invex Casa de Bolsa SA börsianalüütik Bernardo Trejo.

Ta lisas, et nii on vasesektori ettevõtete aktsiad asunud tõusuteele, kuna infrastruktuuriprojektide näol kasvab nõudlus selle järele. «See viis ka Grupo Mexico aktsiad tõusuteele,» märkis Trejo.

Trump lubas oma valimiskampaania ajal, et suurendab valituks osutumise korral sadade miljardite dollarite võrra investeeringuid sildade, teede ja lennujaamade renoveerimiseks üle kogu riigi. Alates novembri alguses on sellega nõudlus vase järele tohutult kasvanud.

Nii on Grupo Mexico aktsia pärast valimistulemuste avalikustamist kasvanud kümme protsenti. Kontsern ise ei soovinud neid tulemusi kommenteerida.