Leedu lõpetab sigade Aafrika katkuga seotud eriolukorra

Eelmisel aastal tegi valitsuse eriolukorrakomisjon ettepaneku lõpetada Alytus, Lazdijai, Varėna, Šalčininkai, Trakai ja Ignalina piirkondades kehtestatud eriolukord. Komisjoni liige asesiseminister Artūras Norkevičius ütles, et sigade Aafrika katkuga seotud olukord on Leedus kontrolli all ja ei kujuta enam riski.

Eriolukord kuulutati välja 2014. aasta juulis, kui Ignalinas tuvastati kinnitati esimene taudi juhtum. Peale haiguse levikut hukati 20 000 siga.

Sigade Aafrika katk hakkas Leedus levima 2013. aasta lõpul läbi Valgevenest migreerunud metssigade. Haigus levis 2014. aaasta Leetu, Lätti, Eestisse ja Poolasse.