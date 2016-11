Lehis: lihttöölised ei peaks maksudeklaratsioone täitma

«Me laseme ettevõtlusse inimesed, ja ma ei räägi siinkohal tankistidest, vaid inimesed kes on tublid töömehed, aga kui talt labidas ära võtta ja anda raamatupidamisprogramm, siis ta tahab labida tagasi saada. Sellised inimesed võibolla ei peaks ise maksudeklaratsioone täitma, neile ei peaks ütlema, et see on nagu arvutimäng. Teatud juhul annab see vale signaali,» ütles Lehis neljapäeval Pricewaterhousecoopersi maksukonverentsil.

Lehise hinnangul on täna probleemiks see, et ettevõtete juhatuse liikmeid on väga lihtne nimetada.

Lehise hinnangul on e-maksuameti puhul teiseks riskiks see, et inimesed võivad arvata, et maksuamet ei tee täiendavaid kontrolle.

«Võib tekkida arvamus, et kui ta kasutab e-maksuameti võimalusi, et siis ongi kõik korras, et maksuamet täiendavat kontrolli ei tee. Need inimesed võivad olla väga pettunud kui nad saavad teada, et nii ei ole,» märkis Lehis.