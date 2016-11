Standardi juht: tundub, et Oviir maksab kellelegi kätte

«Ma arvan, et EASis toimub kõik normaalselt, lihtsalt minister on käitunud inetult,» kommenteeris mööbilitootja Standard omanik Enn Veskimägi, mis on tema seisukoht Hanno Tombergi EASi juhi kohalt maha võtmise osas. «See on nagu mingi kättemaks, aga ma ei saa aru, mille eest,» sõnas ettevõtja.

Veskimägi lisas, et kuigi tal pole Oviiriga tema ettevõtlusministrina ametisoleku ajal kokku puutunud, mõistab ta hukka selle, kuidas minister jõuga survestas EASi ja lasi tagasi kutsuda juhatuse esimehe, kes tegelikult mitte milleski süüdi ei ole. «Seda enam, et valitsuse vahetus on päevade küsimus. Niiviisi kutsuda kedagi tagasi, süüdistada teda asjades, mis on toimunud tegelikult 2012. aastal - see räägib juba iseenda eest,» nentis Standardi omanik.

Suurettevõtja on seisukohal, et Tomberg on EASi juhtimisega väga hästi hakkama saanud. «Ta on igal pool hästi hakkama saanud,» märkis Veskimägi, kes kuulus kuni eelmise valitsusevahetuseni ise ka pikalt EASi nõukogusse. «Minu meelest mingeid skandaale ja probleeme pole seal olnud pärast seda kriisi, kui eelmise valitsuse ajal vahetati mitu korda juhatuse esimeest,» sõnas ettevõtja.

Pärast Tombergi ametisse asumist hindab ta EASi tegevust stabiilseks. «Ma tunnen natuke Hanno Tombergi ka ja minu meelest on ta väga tasakaalukas ja tugev juht, talle anti võimalus luua oma meeskond,» lausus Veskimägi.

Kuna meediast on käinud läbi kuuldused, et pärast Tombergi ametist maha võtmist lahkuvad EASist ka need inimesed, kes koos temaga sinna tulid, siis ütles mööblitootja, et tema iseenesest mõistab sellist sammu. «Tombergiga käituti väga-väga inetult,» põhjendas ta.

EAS andis eile teada, et nõukogu kutsub juhatusest tagasi senise juhi Hanno Tombergi, põhjendades otsust ettevõtlusminister Liisa Oviiri kriitika ja viimase aja sündmustega. Koos Tombergiga võib lahkuda terve EASi juhatus, kuhu kuuluvad veel Indrek Kaju, Sille Talvet-Unt ja Sigrid Harjo.

