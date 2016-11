Läti president: Läti peab ettevõtluskeskkonnaga jõudma Eesti tasemele

«Lätis on midagi valesti, kui ettevõtted on valmis pigem investeerima teise riiki kui Lätisse. Me peame veel palju tegema, et parandada ettevõtluskeskkonda ja jõuda samale tasemele kui Eestis,» ütles Vējonis .

President ütles, et üks suurimaid probleeme on tööjõuga.

«See tekitab küsimuse poliitikutele: kas me läheme seda rada, kus Läti inimesed lähevad välismaale tööle ja me peame hakkama kutsuma siia välistööjõudu, mis oleks halvim stsenaarium, sest esmalt peame kindlustama töökohad ja palgad kõigile praegu Lätis elavatele inimestele,» ütles Vējonis.

Ta ütles ka, et Läti vajab stabiilset maksusüsteemi ja selget plaani, kuidas saavutada seatud eesmärke.