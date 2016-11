Uuring: kolmandik suurettevõtetest plaanib töötajate arvu suurendada

Kõrgetest tööjõukuludest on uuringu põhjal saanud Eesti suurettevõtete kõige olulisem probleem, mida mainis tõsise väljakutsena 41 protsenti küsitletud finantsjuhtidest. Kui Eestis on suured tööjõukulud oluliseks probleemiks juba teist aastat järjest, siis ka Läti ja Leedu ettevõtted kurdavad selle üle aina enam. Läti suurettevõtete finantsjuhtidest pidas suurenevaid tööjõukulusid oluliseks probleemiks 24 protsenti ja Leedus koguni 51 protsenti.

Sellele vaatamata soovivad paljud ettevõtted töötajate arvu suurendada. Eesti suurettevõtetest kolmandiku hinnangul töötab nende ettevõttes 6 kuu pärast rohkem inimesi kui küsitluse toimumishetkel. Töötajate arvu kavandab vähendada vaid 7 protsenti ettevõtetest. Veelgi optimistlikumad on Leedu suurettevõtted, kellest plaanib värbamist suurendada 43 protsenti. Ka Lätis usub 25 protsenti ettevõtetest töötajate arvu kasvu. Võrreldes eelmise aasta finantsjuhtide küsitlusega on ettevõtete vajadus uute töötajate järele suurenenud. 2015. aasta sügisel soovis järgneva 6 kuu jooksul töötajate arvu kasvatada 26 protsenti Eesti ettevõtetest, 29 protsenti Leedu ettevõtetest ja 21 protsenti Läti ettevõtetest.

«Töötajate sissetuleku tõus on tervitatav, kuid ühtlasi piirab tööjõukulude kasv Eesti ettevõtete konkurentsivõimet. Tööjõukulude tõusu tõttu on paljud ettevõtted loobunud varasemate aastate kasumite jaotamisest ja jätnud ära investeeringuid. Eestis on tööhõive tõusnud niivõrd kõrgele tasemele, et uute töötajate värbamine saab ettevõtete jaoks olema tõsine väljakutse. Samas näitab ettevõtete jätkuv soov töötajate arvu kasvatada, et nõudlus nende toodete ja teenuste järele on tõusutrendis,» selgitas SEB Eesti ettevõtete panganduse valdkonna juht Eerika Vaikmäe-Koit.

Ettevõtete värbamisplaane võib rikkuda kvalifitseeritud tööjõu puudus. Sarnaselt tööjõukuludega on see ettevõtete jaoks aina kasvav mure. Balti riikidest on uuringu põhjal kvalifitseeritud tööjõu puudus kõige väiksem probleem Eestis, kus seda mainis 33 protsenti küsitletud finantsjuhtidest. Lätis tunnistas seda olulise probleemina 39 protsenti ja Leedus 43 protsenti vastajatest. Võrreldes eelmise aasta uuringuga on probleemi teadvustavate finantsjuhtide osakaal kasvanud kõigis Balti riikides.

SEB grupp korraldab suurettevõtete finantsjuhtide uuringut oma klientide seas igal aastal kõigis kolmes Balti riigis. Sellel aastal osales uuringus kokku 263 suurettevõtet.