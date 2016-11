Dollari kurss kerkis 13 aasta kõrgeimale tasemele

Londonis asuva valuutabörsi ICE (International Currency Exchange) koostatud dollariindeks, mis mõõdab Ameerika Ühendriikide valuuta kurss kuuest suuremast valuutast koosneva valuutakorvi suhtes, kerkis eile päevasiseselt 100,57-ni, mis on kõrgeim alates 2003. aasta aprillist.

Euro nõrgenes 1,0681 dollarini, mis on Euroopa ühisraha madalaim kurss alates eelmise aasta detsembrist.

«Kuna nüüd on meil tulemas uus administratsioon, siis on dollar saanud uut kütusedoosi,» ütles The Wall Street Journalile rahaülekannete-kompanii Western Union analüütik Joe Manimbo.

Finantsspetsialistid usuvad, et 90,6-protsendilise tõenäosusega tõstab USA keskpank (Föderaalreserv) detsembris baasintressi. Kõrgemad intressid muudavad dollari atraktiivsemaks.

Osad investorid usuvad, et Trumpi poolt lubatud majanduse stimuleerimine kiirendab majanduskasvu ja inflatsiooni, mis sunnib Föderaalreservi tõstma järgmisel aastal baasintressi kiirema tempoga.

USA järgmine president lubas investeerida infrastruktuuri triljon dollarit.